«بيبسيكو» تموّل منحاً تعليمية في جامعة باريس الثانية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أطلقت شركة «بيبسيكو» برنامجاً جديداً للمنح الدراسية يهدف لدعم وتمكين الشابات العربيات لمتابعة تعليمهن العالي وتأهليهن ليكنّ قياديات ناجحات في المستقبل، وستتعاون من خلال ذراعها الخيرية مع مجلس القيادات الجامعية لإدارة برنامج المنحة على أساس سنوي.

وتعتزم الشركة استثمار 150 ألف دولار (550 ألف درهم) لهذه الغاية في عام 2021 يتم منحها على دفعتين، ومن المقرر أن تستفيد الطالبات من الدفعة الأولى من المنحة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون لمدة 3 سنوات في جامعة باريس الثانية (كلية الحقوق الرائدة في فرنسا).

وستقوم «بيبسيكو» بتمويل «برنامج رانيا رزق للمنح الدراسية للقيادات النسائية العربية الشابة» تكريماً لذكراها، وقد شغلت الراحلة منصب المستشارة القانونية للشركة لفترة طويلة، ووافتها المنية نهاية العام الماضي.

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