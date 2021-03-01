150 شخصاً يتلقون التطعيم يومياً في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشفت الدكتورة فتحية العوضي مديرة مركز المسح الوطني في إمارة الفجيرة، أن المركز سيمدد فترة العمل، لتصبح 7 أيام، بدلاً 5، ليغطي احتياجات السكان خلال عطلة نهاية الأسبوع، من يومي الجمعة والسبت، ابتداء من هذا الأسبوع، موضحة أن المركز ما زال يشهد إقبالاً لتلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، بعدد يتراوح ما بين 120- 150 شخصاً يومياً، من خلال مسار للمركبة خاص، مزود بمحطتي توقف لإنجاز عملية التطعيم في المركبة، في وقت قصير، في ظل إجراءات عالية بالسلامة والصحة، ينفذها طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيداً للقيام بعملية التطعيم.

وأشارت العوضي إلى أن المركز يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساء، حيث سيقدم خدماته طوال أيام الأسبوع لكافة مراجعيه، وتتم العملية من خلال حجز موعد عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة»، بإدخال المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وهاتفه، لتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف، لافتة إلى أن الإقبال الأكبر خلال هذه الفترة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وأن العملية تتم ضمن إجراءات احترازية، يتم فيها الفحص أولاً لتقييم الحالة، ثم تلقي جرعة اللقاح.

خدمات

وأكدت العوضي أن مركز المسح يقدم خدمة التطعيم لكافة المواطنين، إلى جانب فئات معينة من المقيمين، من أصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، ومن فوق الـ 60 عاماً، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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