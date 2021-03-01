«صحة» تطلق برنامج مراقبة حديثي الولادة من مرضى القلب في المنزل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية عامة في دولة الإمارات، برنامج مراقبة الأطفال حديثي الولادة في المنزل، والذين يعانون من تشوهات في القلب ولا يمكن علاجها في مرحلة واحدة، ويتم في إطار البرنامج متابعة حالة نحو 30 طفلاً مسجلين للمراقبة المنزلية.

ويعد البرنامج الذي بدأ العمل به في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة «صحة» الأول من نوعه في الدولة، إذ يساعد على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في المنزل إلى أن يحين موعدهم لإجراء جراحة القلب التالية.

وأكد الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة» أن الأطفال يواجهون مخاطر أعلى قد تعرضهم للوفاة خلال الفترة الفاصلة بين المراحل، فقد أخذ قسم جراحة القلب للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية بزمام المبادرة في تطوير برنامج يتيح المراقبة المستمرة والرعاية الشاملة للرضع في المنزل.

مراقبة

وقالت الدكتورة فيكتوريا شوارد، استشارية أمراض القلب للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية إن فريق برنامج المراقبة المنزلية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات القلب، يراقبون صحة الرضيع منذ اللحظة التي يكملون فيها أول جراحة قلب مفتوح حتى يوم إعادة إدخال الطفل لإجراء العملية الثانية.

وأكدت أنه يتم في إطار البرنامج متابعة حالة نحو 30 طفلاً مسجلين للمراقبة المنزلية، وقد تم تحديد ثلاثة أطفال حالتهم حرجة نتيجة تدهور صحتهم .

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