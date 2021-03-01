55 كشافاً يختتمون «الدراسة التأهيلية لمسؤولي الإعلام»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اختتم 55 شاباً وفتاة الدراسة التأهيلية لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة، بنظام التدريس الهجين، والتي نظمتها مفوضية كشافة دبي وجامعة الشارقة في الفترة من 23 وحتى 27 فبراير، في إطار إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة بالمفوضيات، والتي هدفت لتكوين فريق إعلامي متميز لجمعية كشافة الإمارات يمكنه من تحسين وتعزيز الحركة الكشفية.

ومثّل47 دارساً ودارسة من إجمالي الدارسين المفوضيات الكشفية الست المتواجدة في الدولة، بالإضافة إلى جامعتي الشارقة والقاسمية ورواد ورائدات الحركة الكشفية ومتطوعي الإمارات، منهم 17 من الإناث و38 ذكوراً يمثلون 9 جنسيات، وبلغ عدد الساعات التدريبية 20 ساعة تدريبية. وشهدت الدراسة مشاركة متميزة محلية وإقليمية.

وشهدت أولى جلسات الدراسة «التقديم الإذاعي» تفاعلاً كبيراً من جميع الدارسين الحاضرين في المفوضية، واستكملت فعاليات الدراسة في يومها الأول بجلسة بعنوان «سياسة الاتصال العالمية للحركة الكشفية» .

وتضمن اليوم الثاني من الدراسة، عدداً من الجلسات التي تحدثت عن منصة خدمات المنظمة الكشفية العالمية و«صياغة البيان الصحافي» بالإضافة إلى جلسة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وجلسة بعنوان «دور ومسؤوليات مسؤولي الإعلام بالجمعية» وتضمن اليوم الثالث من الدراسة جلسة بعنوان «مبادئ وأسس الاتصال والعلاقات العامة» كما تضمنت الدراسة جلسات عدة حول أساسيات التصوير واختيار الصورة الكشفية.

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