مستشفى الكويت بالشارقة ينال شهادة الاعتماد الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول مستشفى الكويت بالشارقة على شهادة الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا JCI بعد نجاحه بتطبيق شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد كافة.

وبهذا الإنجاز المتميز تكون وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساهم الأكبر في بقاء دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بعدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي، وتأكيداً على نجاحها في خطط ضمان استمرار الأعمال ومواصلة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة وفق أعلى جهوزية، ما يعدّ دليلاً على كفاءة المنظومة الصحية وإدارتها المتوازنة للتحديات والأخطار من خلال التخطيط الاستباقي لضمان تحقيق الاستجابة المناسبة بالاعتماد على البنية التحتية والتكنولوجية وأحدث التقنيات الطبية.

وجاء الإعلان عن إنجاز مستشفى الكويت بالشارقة بعد انتهاء لجنة محكمين وخبراء دوليين من عمليات التحقق عن بعد باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت متخصصة، لمطابقة التزام المستشفى أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً.

تعزيز تنافسية الدولة

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة ماضية بعزم وثقة على مواصلة خطة الاعتماد الدولي لجميع منشآتها واستمرار خدماتها الصحية وفق معايير الجودة العالمية، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع خطط وتطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر مرونة والأسرع في اتخاذ القرارات ومواكبة المستجدات العالمية، سعياً لاستدامة الإنجازات، وتبني الفكر الابتكاري لضمان الجهوزية للمستقبل والمساهمة الاستباقية لتحقيق أفضل مستويات الأداء، والمحافظة على كفاءة القطاعات في الدولة، والمحافظة على المكتسبات الوطنية في جميع الصعد.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي يؤكد المكانة المرموقة والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في الإمارات، لترسيخ نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة ضمن أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية بناء على رؤية مئوية الإمارات 2071.

نظام صحي

ولفت الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى حصول المستشفيات والمراكز الصحية كافة على الاعتماد الدولي بحلول 2021 لتكون متماشية مع أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في الريادة والحلول المبتكرة.

وتوجه بالتهنئة للإدارات والكوادر كافة في مستشفى الكويت بالشارقة مشيداً بجهودهم وأدائهم المتميز في تقديم خدمات صحية تخصصية عالية الجودة وصلت لهذا الاعتراف الدولي الذي تفخر به الوزارة.

ونوّه إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لتطبيق الوزارة المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات التي اعتمدتها حكومة الإمارات الهادفة لتحقيق أفضل الممارسات من ناحية جودة تقديم الخدمات وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتصميم المستشفيات، ونظم المعلومات الصحية، بما يشمل الأدوية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتنوع اللغوي في الدولة وحقوق أصحاب الهمم وكبار المواطنين من الجنسين.

معايير الاعتماد الدولي

وأوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات أن فريق المفتشين الذي يضم خبراء متخصصين في الإدارة الصحية، اطلع افتراضياً على جميع الأقسام الطبية والفنية والتمريضية في مستشفى الكويت بالشارقة ليتأكد من سلامة تطبيق جميع السياسات والإجراءات والبروتوكولات.

مشيرة إلى أن هذه المعايير مبنية على أفضل التجارب والممارسات في مجال التحسين والجودة والبحوث العلمية المعتمدة، بالإضافة إلى توصيات المؤسسات الصحية العالمية المعنية بمجال الجودة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوظيف أحدث تقنيات التطبيب عن بعد لحماية سلامة المرضى وتحقيق الأجندة الوقائية.

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