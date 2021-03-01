مذكرة تفاهم لتبادل البيانات بين «إحصاء أبوظبي» و«جامعة خليفة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإحصائي وتبادل البيانات، وذلك بهدف توحيد وتكامل الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الإحصاء والبيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجهتان من خلال المذكرة إلى وضع إطار عمل بينهما يعمل على تطوير مبادرات ومشاريع تنموية مشتركة، مبنية على أسس علمية وعملية متكاملة، تواكب تطورات التكنولوجيا المتسارعة في مجال توفير وتحليل البيانات، بما يلبي متطلبات صناع القرار وقطاع الأعمال وجميع الأفراد من خلال تزويدهم ببيانات إحصائية دقيقة وموثوقة.

وفي إطار ذلك، سيركز الطرفان على تطوير مجالات التعاون المشترك للاستفادة من السجلات الإدارية والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتسهيل تبادل الخبرات في الدراسات العلمية محلياً وعالمياً.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، وذلك عبر قنوات الاتصال المرئي.

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