«زايد العليا» و«الخدمات العلاجية» تطلقان برنامج التغذية لأصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحيّة (صحة)، برنامج التغذية السليمة والتحكّم بالوزن لأصحاب الهمم تحت شعار «حافظ على صحّتك»، في مقر المؤسسة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتوجه حكومة أبوظبي المتمثل في مشروع مكافحة السمنة، وتوفير كل السبل لدعم أصحاب الهمم وعلى رأسها العناية بصحتهم، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19).

يأتي ذلك ضمن خطة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، حيث تعاونت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع الخدمات العلاجية الخارجية، بإجراء مسح لمنتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم من خلال الاتصال بهم أو بذويهم لمتابعة التغيرات الصحية والبدنية لأصحاب الهمم، ويعد هذا البرنامج دعماً للمحافظة على صحتهم وسلامتهم أثناء مكوثهم في المنزل بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة، فتوجّب إيجاد برنامج صحّي متكامل مناسب لهم، حيث بلغ عدد الطلبة المستهدفين ضمن المجموعة الأولى في البرنامج 63 من أصحاب الهمم بين عمر 16 إلى 50 سنة، وسيشمل البرنامج طلبة مراكز المؤسسة في منطقة أبوظبي والعين والظفرة.

ويتضمّن برنامج التغذية السليمة والتحكم بالوزن لأصحاب الهمم، طرح ورش توعية لأصحاب الهمم وأسرهم حول الغذاء السليم وممارسة التمارين الرياضية المنزلية، بالإضافة إلى إجراء زيارات شهرية من قبل هدى الشيبة النعيمي، أخصائية التغذية في الخدمات العلاجية الخارجية .

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