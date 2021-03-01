«قانونية دبي» تعزز ثقافة الابتكار بمبادرات نوعية

المصدر: (دبي- البيان)

شاركت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، بعدة مبادرات نوعية، تضمّنت إطلاق «مسابقة أفضل فكرة ابتكارية»، التي تهدف إلى ترسيخ روح الابتكار والمبادرة لدى موظفيها، من خلال المشاركة بمقترحاتهم في مختلف قطاعات العمل بالدائرة.

كما تضمّنت مبادرات الدائرة، ورشةً معرفيةً حول «رحلة الإمارات في الابتكار»، والتي تستهدف تعزيز وعي موظفيها بالجهود التي بذلتها ولا تزال دولة الإمارات، في مجال الابتكار.

وحرصاً منها على تبنّي السياسات والإجراءات التي تضمن توفير بيئة محفزة ومستدامة في الارتقاء المستمر بمؤشر الابتكار، أطلقت الدائرة ضمن مبادراتها في هذا الحدث الوطني «ميثاق الابتكار»، الذي يهدف لإبراز انسجام سياسة الدائرة مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والأنظمة والتعليمات الحكومية ذات الصلة في مجال الابتكار.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توفير كافة الممكّنات التي تُهيئ لموظفيها المشاركة بأفكارهم الابتكارية، التي تقدِّم قيمة مضافة للأداء المؤسسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز