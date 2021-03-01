ورشة عمل في «كهرباء الشارقة» حول أساليب الترشيد

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، ورشة عمل ضمن مختبر الابتكار تحت شعار المنزل المرشد المستدام، بهدف طرح رؤى وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الخاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتفاعل فئات المجتمع مع الأساليب الحديثة للترشيد.

وصرح سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تنظيم مختبر الابتكار تحت شعار البيت المرشد المستدام يهدف إلى ترسيخ مفهوم حماية البيئة في المجتمع وترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال أنشطة وممارسات عملية تسهم في توعية أفراد المجتمع وإطلاق مبادرات فردية وجماعية من شأنها تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة وترشيد الاستهلاك، من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد أن الهيئة تعمل على تفعيل مختبر الابتكار لاستقطاب الأفكار المبتكرة ومناقشتها وإعداد رؤية ومنهجية واضحة لتقييم هذه الأفكار وتطبيقها في كافة إدارات الهيئة ومجالات عملها المختلفة.

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