«دبي للأمن الإلكتروني» يوقع شراكة استراتيجية مع «تاليس»

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي للأمن الإلكتروني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «تاليس» لخدمات الأمن الإلكتروني، وذلك للتعاون بين الجانبين في مجالات الأمن الإلكتروني المختلفة وذلك لتمكين الابتكار والنمو الاقتصادي في دبي.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على مبادرات استراتيجية مختلفة بما يدعم المساعي الرامية لتحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في تطوير المهارات والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في الإمارة. وعلاوة على ذلك، سوف يعمل الطرفان على تطوير أحدث الأساليب لتحسين مرونة الفضاء الرقمي، وتقديم أفضل الحلول للجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة.

مساعٍ

وقال يوسف الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: «تأتي هذه الشراكة المهمة مع شركة تاليس لخدمات الأمن الإلكتروني ضمن مساعينا الرامية إلى مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارة، ونسعى إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المعنية في مجال الأمن الإلكتروني للمساهمة في تطوير منظومة هي الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إلى جانب ترسيخ سمعة إمارة دبي ومكانتها بوصفها مدينة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمن».

توقعات

وقال برنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات: «تتشرف تاليس بترشيحها من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني للدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تلبي أعلى التوقعات الأمنية لدبي في مجال الفضاء الإلكتروني.

ويمكن لتاليس تقديم مزايا فريدة في الأمن السيبراني بفضل خبرتها المتخصصة في مجالات تشمل الأمن والدفاع، والطيران والفضاء، والهوية الرقمية، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. وهذا الإرث الذي بنيناه قادر على منحنا الخبرات والمرونة اللازمة لمواجهة التهديدات الجديدة، ليس فقط تلك التي تستهدف حلولنا الخاصة بل والتي تصيب أي حلول أخرى في السوق».

منصات

يتزامن توقيع اتفاقية الشراكة مع تزايد اعتماد مختلف الشرائح الاقتصادية والمجتمعية على الخدمات والمنصات الرقمية نظراً للظروف الراهنة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يبرز أهمية توفير أعلى المعايير الأمنية لهذه المنصات ما يُسهم في تعزيز استمرارية الأعمال.

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