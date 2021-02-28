شرطة الشارقة تناقش سياسة المتحدث الرسمي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا ‏الدائمة بشرطة الشارقة 2021، الذي عقد‎ ‎بقاعة الريادة بمقر نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب ‏القائد العام، والمديرين العامين وأعضاء اللجنة من كبار الضباط بشرطة الشارقة‎.‎ وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، كما تمت استعراض نتائج أسبوع الإمارات للابتكار، وملتقى الاستدامة الاقتصادية لرجال الأعمال 2021، كما ناقش سياسة المتحدث الرسمي والعديد من المهام المنوط بها.

وفي ختام الاجتماع وجه قائد عام شرطة الشارقة، الشكر لجميع الحضور، موجهاً بضرورة الاستمرار بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، وتقديم المزيد من الإنجازات، وصولاً لأعلى مستويات الجودة في رضا وإسعاد المتعاملين، ‏من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.

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