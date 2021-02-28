الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند 03:24 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الاول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 35

دبـي 28 17 75 30

الشارقة 28 15 70 35

عجمان 30 18 85 30

أم القيوين 29 15 85 30

رأس الخيمة 28 17 80 30

الفجيرة 26 18 70 40

العين 30 15 80 20

ليوا 31 13 90 25

الرويس 30 16 80 40

السلع 30 15 80 3

دلما 24 18 70 45

طنب الكبرى 25 19 75 40

طنب الصغرى 25 19 75 40

أبو موسى 25 19 75 40

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز