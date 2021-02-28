«شباب شرطة أبوظبي» ينظم مناظرة حول مستقبل العمل عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي مناظرة افتراضية للشباب بعنوان: العمل عن بُعد المستقبل القادم أم حل مؤقت؟ يعكس موضوع المناظرة رأي الشباب العاملين في القطاعات الحيوية في العمل عن بُعد وإدارة الأزمات وسبل تعزيز الاستعداد والجاهزية، خصوصاً مع الظروف التي يعيشها العالم في ظل انتشار وباء «كوفيد 19».

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية: إن العمل عن بُعد أصبح واحداً من الأشياء التي فرضتها تحديات جائحة كورونا، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات القيادة الرشيدة أن تواجه هذا التحدي بخطط عمل حققت نجاحات متميزة في نشر الطمأنينة والأمان في المجتمع.



رؤية



وأضاف: إن مناظرة العمل عن بُعد هي بمثابة جلسة عصف ذهني نستنير بها بأفكار ومقترحات الشباب وصولاً إلى رؤية قابلة للتطبيق لتعزيز مسيرة العمل التطويري في شرطة أبوظبي في مختلف قطاعاتها، مشيراً إلى أن العمل عن بُعد أصبح واحداً من الفرضيات المهمة التي تتطلب الوصول إلى ممكنات وآليات تحقق التطلعات التي نأملها جميعاً.

وأشاد بالنتائج الإيجابية التي تحققها الحلقات النقاشية ومناظرات مجلس شباب شرطة أبوظبي، مؤكداً أهميتها في تحقيق تطلعات العمل الشرطي والأمني ومواكبة مسيرة التطوير نحو المستقبل.

إقناع



وأوضح الرائد محمد بالعلا رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي أن هذه المناظرات إحدى أدوات المجلس للتطوير والإبداع وعرض الأفكار والمقترحات التطويرية ومنصة تهدف لاستعراض آراء الشباب، وتعزز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم.

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