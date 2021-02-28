9 ورش عمل لـ «مالية عجمان» خلال أسبوع الابتكار

المصدر: عجمان - ( البيان)

اختتمت دائرة المالية بعجمان، فعاليات «المالية تبتكر»، التي أقامتها في الفترة من 21 فبراير ولغاية 25 فبراير، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار. ونظمت الدائرة مجموعة من ورش العمل الافتراضية، بهدف تشجيع الإبداع والابتكار لموظفيها. كما نظمت الدائرة سلسلة من الجلسات النقاشية الافتراضية المتخصصة، التي تناولت جملة من المواضيع والمحاور المتنوعة، ومنها: الإدارة الابتكارية لمواجهة الأزمات المالية، المولد الذاتي للابتكار، تطبيق الذكاء الاصطناعي بالاستثمار، مسار الابتكار والاستشراف الحكومي التحولي، المحاسبة الابتكارية، أتمتة العمليات باستخدام برامج الروبوتات، المحادثات الذكية، البلوك شين بالمجال المالي، وغيرها.

وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان: تواصل الدائرة جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار، وخلق بيئة محفزة للإبداع، تسهم في تعزيز مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في العمل المالي. وإن المبادرات وورش العمل المبتكرة التي نظمتها الدائرة، تؤكد حرصها على دعم مسيرة الإمارات نحو الارتقاء بأساليب الابتكار والتحول الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف: أصبح الابتكار مهارة ضرورية، تسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية للمؤسسات. لذلك، فإننا نشجع في دائرة المالية، توظيف شتى سبل الابتكار لتطوير منظومة مالية رائدة، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا القائمة على تبنّي الابتكار، لرفع كفاءة العمل المالي والحكومي.

ومن جانب آخر، قامت الدائرة بتنظيم مسابقة بعنوان «المالية تبتكر»، وذلك لتشجيع الموظفين على تبني أساليب مبتكرة في العمل المالي. وخلال المسابقة، قام الموظفون بعرض أفكارهم واقتراحاتهم المالية المتنوعة، التي تدعم تطلعات حكومة عجمان في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي. وكرّم سعادة مروان آل علي، الفائزين المبتكرين من الكوادر الوطنية المؤهلة، على أفكارهم الإبداعية.

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