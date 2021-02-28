المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق "برنامج الاتصال الرقمي"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يعلن عن إطلاق "برنامج الاتصال الرقمي" بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، بهدف تعزيز مهارات مدراء ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية عبر سلسلة جلسات تفاعلية تُعقد افتراضيًا في الفترة 14 مارس إلى 8 إبريل 2021، وبمشاركة خبراء وأكاديميين في الاتصال الرقمي.

ويمكن لمسؤولي الاتصال في الجهات الاتحادية التقديم في البرنامج عن طريق أكاديمية الإعلام الجديد، ومن خلال الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

المكتب الإعلامي لحكومة #الإمارات يعلن عن إطلاق "برنامج الاتصال الرقمي" بالتعاون مع @NewMediaAcademy

بهدف تعزيز مهارات مدراء ومسؤولي الاتصال في الحكومة الاتحادية عبر سلسلة جلسات تفاعلية تُعقد افتراضيًا في الفترة 14 مارس إلى 8 إبريل 2021،وبمشاركة خبراء وأكاديميين في الاتصال الرقمي pic.twitter.com/lNjwmVP9iM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 28, 2021

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