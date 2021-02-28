جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى عضو مجلس الشرف د. حسن الصبيحي

المصدر: دبي-البيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية، عضوها وعضو مجلس الشرف الصحفي الكاتب الصحفي الدكتور حسن قايد الصبيحي، الأكاديمي بجامعتي الشارقة والامارات، أحد أبرز كتاب الرأي في الصحف الإماراتية، الذي وفاته المنية مساء أمس " السبت" عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد مسيرة علمية وصحفية مهنية حافة مدتها أكثر من 45 عاماً عمل فيها بجد واجتهاد وإخلاص وعطاء كبير في الدولة.

والراحل حصل على ليسانس الصحافة من كلية الآداب جامعة القاهرة، وماجستير في الإعلام من جامعة كاليفورنيا، ودكتوراه في الإعلام جامعة ليستر ببريطانيا، وعمل أستاذا للإعلام في جامعة الإمارات قسم جامعة الشارقة،

وأسهم في تخريج أجيال من الصحفيين والإعلاميين، يعملون في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية في دولة الإمارات وخارجها.

وعمل الراحل صحفياً في جريدة الاتحاد، وترقى من محرر إلى محرر أول، ثم نائب رئيس التحرير، ثم مدير مركز الدراسات، وكاتب عمود يومي في جريدتي البيان والاتحاد ، ثم كاتب مقال أسبوعي في صحف البيان والاتحاد والخليج، وكان صاحب قلم عروبي وقومي، وناصر قضايا أمته العربية في كثير من المقالات التي كتبها.

والراحل كرمته الجمعية في العديد من الاحتفالات لجهوده في خدمة الصحافة والصحفيين، كما كرمته ندوة الثقافة والعلوم لتفوقه العلمي وحصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام ووسائل الاتصال.

وأصدر الراحل العديد من المؤلفات في الصحافة والإعلام وغيرها، منها (بادية الإمارات تقاليد وعادات)، و (التاريخ السياسي للكويت طول ثلاث قرون)، و(سهيل يشتعل.. اليمن واحباط محاولة بيع وطن) ويعكف في اخر ايامه على اصدارين حول سوقطرة والاخر حول حياته الصحفية بعنوان " محاسن الصدف "

والراحل من الصحفيين المتميزين، عمل بجد واجتهاد وتفان خلال مدة عمله الطويلة، ومسيرته جعلته يحظى باحترام وحب من الجميع.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة والوسط الصحفي بالإمارات خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وللزملاء في جامعتي الشارقة والإمارات، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



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