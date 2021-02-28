إطلاق مشروع ترميم وتجديد 30% للمتحف الوطني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف أحمد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الدائرة عبر تطبيق زووم، عن برامج ومشاريع عام 2021، والتي تضم ترميم وتجديد 30% من المساحة الإجمالية للمتحف الوطني برأس الخيمة، وتجديد 50% من المعارض الأثرية بالمتحف، وتوسعة جديدة في المساحة المخصصة للاستقبال وإنشاء مخرج أفضل لزيادة مستوى السلامة للزوار وضيوف المتحف الوطني، وافتتاح قسم "أهم المقتنيات او المقتنيات المميزة والمعروف سابقاً باسم المستكشفات الحديثة.

وأضاف: كما سيتم إطلاق معرض جديد ودائم عن تاريخ الشرطة الإماراتية كجزء من الذكرى السنوية الخمسين للشرطة الإماراتية، والتخطيط لافتتاح محل الهدايا التذكارية، وتطوير مخزن للمقتنيات رئيسي جديد وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية من أجل توفير فرص تدريب لطلاب المدارس والجامعات، وتطوير برامج تعليمية في صورة محاضرات ودروس افتراضية تتبع المنهج التعليمي.

كما تم التخطيط لـ15 مبادرة و16 برنامج و77 مشروع لدعم رؤية 2030 لإمارة رأس الخيمة وأهداف الدائرة الاستراتيجية.

وأكد الطنيجي، سعت دائرة الآثار والمتاحف لتعزيز دورها التنموي وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها وفق أهداف وموجهات الرؤية الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة ورؤية حكومة رأس الخيمة 2030، هذه الرؤية التي انبثقت من تصور واضح ورؤية ثاقبة للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي والتي تتضح ملامحها ونتائجها سنة بعد سنة.

وقد كان لدائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة دور مهم ومحوري خلال العام 2020 في المساهمة في تحقيق هذه الرؤية من خلال الدور الذي تقوم به في حماية وتطوير البيئة التاريخية لإمارة رأس الخيمة من خلال تنفيذ أعمال التنقيب الأثرية والحفظ والترميم، وتمكين البنية التحتية للأبحاث التراثية، تنمية الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع والأجيال القادمة ودعم السياحة التراثية المستدامة.

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