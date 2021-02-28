«الإبداع ومستقبل الإمارات» على طاولة مجلس «شما للمعرفة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظم مجلس شما محمد للفكر والمعرفة برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ندوة افتراضية بعنوان «الابتكار والإبداع الفكري والثقافي ومستقبل الإمارات»، وأدارتها موزة القبيسي المستشار الثقافي لرئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

واستضافت الندوة الدكتور محمود رواجبه خبير في التفكير الإبداعي والابتكار المؤسسي في أبوظبي والذي تحدث عن مؤشرات جودة الحياة الرقمية، والمستشارة زهراء باقر المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز زري العالمي للاستشارات بالبحرين وتحدثت حول استشراف مستقبل الإمارات وفق الابتكار المعرفي، والمستشارة حنان بن خلوق مختصة في تطوير الابتكار المؤسسي ومؤسسة منصة توازن وتحدثت عن الابتكار في عصر الأزمات، والدكتورة موزة المزروعي مديرة استراتيجيات التمكين الرقمي بالمؤسسة الإماراتية للتعليم وتحدثت عن الابتكار في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الفكري الرقمي، كما تحدث سعيد حمدان مدير إدارة النشر بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حول مفهوم الابتكار ومجالاته في بناء الهوية الفكرية الإماراتية.

وقالت الشيخة شما: «حين نفتح كتب التاريخ ونُسافر عبر الزمن للِحقب التي كان فيها أجدادنا يسكنون الأرضَ سنجد أن الإنسان الأول لم يكن ذلك الكائن الأقوى، ولكنه كان الكائن الأذكى، كما أن تطور العقل الإنساني الذي واكب ظهور الإنسان العاقل قبل آلاف السنين تميز بقدرة تفرد بها عن باقي الكائنات وهي التَخيُل الذي جعل الإنسان يُعالج مواطن ضعفه ويُحول خياله لواقع حقيقي فبنى الحضارات بتحويل خياله إلى واقع».

تفكير إبداعي

نوّهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إلى أن البعض قد يرى الابتكار قاصراً على الاكتشاف أو الاختراع العلمي والفكري، ويغيب عنهم أن ممارسة الحياة وإدارة علاقة الإنسان مع المحيط به تحتاج أيضاً للتفكير بطريقة إبداعية وابتكارية تجعله قادراً على توظيف تلك القدرات في بناء حياة متطورة.

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