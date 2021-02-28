علي النعيمي يلتقي الجاليات المقيمة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لتعزيز جودة حياة المقيمين في الإمارة، وتحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بلقاء عدد من الجاليات الأوروبية المقيمة في إمارة رأس الخيمة، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات، حيث تبادل وعن بُعد مع جميع فريق المبادرة، الأحاديث الودية والتحاور معهم ومعرفة ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة، وبما يحقق رؤية الحكومة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وأن الأثر الرئيسي هو رفع مؤشر الشعور بالأمان وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بجهاز الشرطة.

وأكد حرص شرطة رأس الخيمة على التواصل الدائم مع أبناء جميع الجاليات المتواجدة في الإمارة من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يخص الظواهر والقضايا المستجدة كما تحرص على إطلاعهم على أبرز البرامج المستحدثة التي تنفذها مختلف الإدارات العامة في شرطة رأس الخيمة، خصوصاً بعد اختيار الإمارة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021 للسنة الثانية على التوالي.

وشدد أبناء الجاليات على أهمية استمرارية تحقيق الترابط والتكامل ودعم الإجراءات التي تقوم بها الدولة في مواجهة «كوفيد 19»، وكذلك الاستمرار في عملية تطوير وتحسين الأداء العام بما يخدم تنمية وازدهار إمارة رأس الخيمة ويحقق المصلحة العامة ويعزّز الأمن والأمان والسلامة لكل أفراد وشرائح المجتمع.

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