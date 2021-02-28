1303 مهام نفذها فريق الدراجات الهوائية خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

يلعب فريق الدراجات الهوائية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي إلى جانب دوره الريادي في تأمين الفعاليات والمناسبات والأنشطة التي تشهدها الإمارة، ناهيك عن دوره المهم خلال المشاركة في فترة التعقيم الوطني أثناء التعامل مع جائحة كورونا وقيامه بتأمين المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل الدوريات الشرطية.

واستطاع فريق الدراجات الهوائية في شرطة دبي، تنفيذ 1303 مهام العام الماضي، والقيام بتنفيذ 1069 جولة تأمين في المناطق السياحية، وتأمين 109 فعاليات على مستوى الإمارة، إلى جانب الانتقال للتعامل مع 8 حالات طارئة، والقيام بـ 115 مهمة تأمين خلال فترة التعقيم الوطني.

ثوابت

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أن الإدارة ملتزمة بثوابت القيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة بالسعي الحثيث والدائم نحو تحقيق التفوق المؤسسي، وذلك من خلال وضع الخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ والمنبثقة من استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، ولذلك فإن جميع الأنشطة الأمنية التي تقوم بها تتطلب ربطاً مباشراً مع أهداف واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، إذ أسست الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ النواة الأولى لفريق الدراجات الهوائية ضمن إنجاز جديد لشرطة دبي.

إنجازات الفريق

وقال العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، إن فريق الدراجات الهوائية لا يقتصر تشكيله على دعم ومساندة إدارة الطوارئ، وإنما يقوم بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية ولديه العديد من الإنجازات، فقد شارك في المسابقات والأنشطة الرياضية التي تقام في إمارات الدولة، وفاز في العديد منها وحصل على المركز الأول في سباق عجمان المفتوح للدراجات الهوائية، والمركز الأول في سباق ند الشبا للمواطنين مسافة 77كم، كما حصل على المركز الأول في سباق مجلس أبوظبي الرياضي والمركز الثالث في سباق سبينس.

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