بلدية دبي تنجز تصويراً بانورامياً ثلاثي الأبعاد لـــ147 مشروعاً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أنجزت بلدية دبي تصويراً بانورامياً عبر منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد لـــ147 مشروعاً في الإمارة، ومنها 123 غطت مناطق دبي في 115 يوم عمل، ومشاريع أخرى غطت الشوارع الرئيسة وتقاطعاتها إلى جانب مشاريع من طلب العملاء.

وأكد داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي لــ«البيان» أن البلدية انتهت من تصوير معالم الإمارة بانورامياً عبر منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد، في الربع الرابع من عام 2020 واستغرق نحو 18 شهراً من التصوير، لافتاً إلى أن الأجهزة التي يتم استخدامها في منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد هي جهازا مسح ليزري ضوئي بدقة تصل إلى مليوني نقطة في الثانية ومسافة تغطية حتى 400 متر، وأجهزة تحديد المواقع بوساطة الأقمار الاصطناعية (GPS) بدقة 5 سنتمترات، إلى جانب 9 كاميرات بانورامية و3 كاميرات مساعدة للتصوير 360 درجة، ونظام كمبيوتر للتشغيل المتكامل للمنظومة وتسجيل البيانات، وجهاز حساس لقياس المسافة يساعد على عمل المنظومة في حال عدم توافر (GPS).

مميزات

وقال الهاجري تتميز منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد بأنها مبتكرة وحديثة ومتعددة الاستخدامات وذات مرونة تشغيلية كبيرة، وبديل ذكي للطرائق التقليدية لجمع البيانات الجيومكانية الحقلية، وتساهم المنظومة في تقليل الجداول الزمنية للمشروع من خلال النشر السريع والتقاط البيانات والتحليل، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية لجمع البيانات الجيومكانية .

ربط البيانات

وأوضح أنه تم اختيار الجهاز بمخرجات متناسقة مع البنية التحتية المتوافرة بمركز نظم المعلومات الجغرافية من حيث قاعدة البيانات أو البرمجيات المستخدمة، كما تم تطوير أداة بواسطة فريق المركز لربط مخرجات التصوير البانورامية مباشرة مع تطبيق «دبي هنا» لسهولة الاستخدام بالنسبة للشركاء داخل و خارج البلدية.

فوائد

وتابع الهاجري: يساهم هذا التطوير في إنشاء الخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد بدقة وجودة عالية «توأم رقمي»، وإمكان تحليل بيانات البنية التحتية للطرق لأغراض الصيانة باستخدام الذكاء الاصطناعي الجيومكاني. وكذلك جمع وإدارة بيانات الأصول الكاملة للإمارة، ومراقبة مواقع البناء، وجمع بيانات التجوّل الافتراضي، وإعداد بيانات الطرق عالية الوضوح (High Definition) للمركبات ذاتية القيادة.

ويتم جمع المعالم بصورة سحب كثيفة من النقاط الليزرية، وتبلغ الدقة الإحداثية ثلاثية الأبعاد لكل نقطة بعد معالجتها بمنظومة نظام تصحيح بيانات (GPS) الخاصة بإدارة المساحة بالبلدية DVRS 5 سنتمترات.

إطلاق

وأشار إلى أن الإطلاق الأول للمنظومة كان في معرض جيتكس 2018، وأهم الإنجازات اكتمال تصوير المعالم الرئيسة لدبي ومن ثم اكتمال تصوير الطرق الرئيسة والفرعية والداخلية كافة لأنحاء الإمارة كافة، مشيراً إلى أن المتعاملين الذين استفادوا من خدمة دبي بانوراما هم: هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي والدفاع المدني بدبي ومركز دبي للإحصاء والقرية العالمية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وشركة نخيل، إلى جانب إدارات أخرى من بلدية دبي.

منظومة

قال داوود الهاجري: يتم تثبيت منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد على سقف سيارة دفع رباعي، ثم يتم تشغيلها بوساطة نظام الكمبيوتر للتشغيل المتكامل للمنظومة وتسجيل البيانات، ومن ثم تقوم الأجهزة بالعمل المتكامل في جمع البيانات بطريقة ذاتية أثناء حركة السيارة بسرعة الطرق العادية، ويمكن التقاط التفاصيل وبدقة عالية بسرعة تبلغ حتى 110 كيلومترات في الساعة.

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