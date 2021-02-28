«تدوير» تعيد تطوير وتشغيل مصنع أبوظبي للسماد في ليوا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، عن تطوير وتحسين خطط العملية الإنتاجية في مصنع السماد فرع ليوا، وإعادة تشغيله بطاقة استيعابية تصل إلى 20,000 طن سنوياً، تشمل كافة عمليات إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات من العزب والمزارع في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، وذلك بهدف إنتاج أسمدة عضوية محلية بمواصفات عالية الجودة، ومطابقة لمتطلبات وزارة التغيير المناخي والبيئة.

ويشكل مصنع أبوظبي للسماد فرصة مثالية لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة بشكل يومي، لتغطية احتياجات مشاريع البلديات والمزارع وواحات النخيل في منطقة الظفرة، كونها مشاريع تعتمد على الأسمدة العضوية التي تحسن خصوبة التربة، وتقلل نسبة استهلاك المياه، وتساهم في الحفاظ على البيئة نظراً لعملية العزوف المتواصل عن استخدام الأسمدة الكيميائية في مجمل المشاريع.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: «إن تطوير خطط العمل في مصنع أبوظبي للسماد في ليوا، يأتي كترجمة للرؤية الشاملة للمركز والهادفة إلى الحفاظ على البيئة بكل عناصرها من خلال تبني ممارسات سليمة تحد من كافة الأساليب المضرة بالبيئة، وتعزز اتباع واعتماد الأساليب العالمية في مجال صناعة الأسمدة العضوية الوطنية، للحد من استيراد الأسمدة الكيميائية الأخرى

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