48.5 طن نفايات جمعتها «بيئتي» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

شهد الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، أمس، ختام حملة «بيئتي موطني» لتنظيف الشواطئ وقاع البحر في الإمارة، التي أطلقتها دائرة البلدية، بالتعاون مع جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة البحرية .

ونتج عن المراحل الخمس من الحملة، جمع 48.5 طناً من النفايات والمخلفات من على الشواطئ وقاع البحر، شملت قطع حديد وشباك صيد قديمة، وعبوات معدنية لمشروبات غازية، وأكياس وزجاجات ومنتجات بلاستيكية.

وتم تنفيذ الحملة، التي استمرت شهراً كاملاً، على خمس مراحل، استهدفت تنظيف شواطئ الإمارة وقاع البحر من المخلفات، في كل من مرسى الصيادين بمنطقة الميدان، وخور أم القيوين، بالإضافة إلى جزيرة السينية، وكورنيش أم القيوين القديم.

وشارك في المرحلة الختامية للحملة، محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، وجاسم حميد الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في الحملة.

وشهدت حملة بيئتي موطني مشاركة 22 جهة حكومية وخاصة، و89 غواصاً، بالإضافة إلى مشاركة 252 متطوعاً.

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