«كهرباء دبي» تحتفي بشركائها من القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: دبي - البيان

ضمن جهودها لتقدير إنجازات شركائها وتحقيق سعادتهم، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلاً افتراضياً، لتكريم شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أشار معالي سعيد الطاير إلى أن اللقاء الذي تنظمه الهيئة سنوياً لتكريم شركائها الاستراتيجيين يكتسب أهمية خاصة هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف معالي الطاير: «لقد نجحت الإمارات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، في تحويل التحديات إلى فرص واعدة في مختلف المجالات وقدمت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار.

وفي الهيئة نقتدي برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل نبراساً نهتدي به في جميع مبادراتنا ومشروعاتنا التي لم تتوقف خلال السنة الماضية ونجحنا في تحقيق إنجازات مهمة بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص».

مبادئ

وتابع معاليه: «تنص المبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن: «نمو دبي تقوده ثلاثة محركات؛ حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً»، ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وقد حصلت الهيئة على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعّالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، وخلال 2020، بلغت نسبة سعادة شركاء الهيئة 91.74%، فيما بلغت نسبة سعادة المؤسسات الحكومية عن الهيئة 93.5%».

فخر

قال معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي ساهمت على مدار السنوات في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة». وأضاف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): «لم يكن من الممكن تحقيق أيّ من هذه الإنجازات لولا جهود هيئة كهرباء ومياه دبي».

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «تولي الهيئة أهمية كبرى لتكريم شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعتبرهم شركاءها في الإنجازات».

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