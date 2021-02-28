التنمية الأسرية بالشارقة تنظم برنامجين تدريبيين حول تطوير الذات

المصدر: (الشارقة – البيان)

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة متمثلة بفرع كلباء، البرنامجين التدريبيين: «طور ذاتك غير حياتك»، و«معنى الحياة»، عبر المنصة الافتراضية «ويبكس»، وشهد البرنامجان اللذان يأتيان ضمن حملة الوطن أسرة 2021، وتحت محور تمكين الشخصية الإنسانية، مشاركة أكثر من 240 شخصاً من المهتمين في جوانب تعزيز الشخصية وتطوير الذات في ظل المتغيرات الحديثة ومستجدات العصر.

وتضمن برنامج «طور ذاتك غير حياتك»، الذي قدمته الدكتورة بنة يوسف بوزبون باحثة نفسية واجتماعية سبل الوصول إلى التوازن والتوافق الذاتي والأسري، من خلال القدرة على تطبيق المهارات العقلية والعاطفية والسلوكية، وهي من ممكنات بناء الثقة بالنفس والتمكن من مهارات إدارة الذات، في حين ركز برنامج «معنى الحياة»، الذي قدمه الدكتور الحارث زيدان المزيدي خبير في العلاقات الزوجية على سبل تعزيز الذات ودورها في إدارة الضغوط، وضرورة إشباع حاجاتها الأساسية وتحقيق التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

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