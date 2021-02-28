مطر الطاير يكرّم 4 سائقين لأمانتهم وأخلاقهم

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، 4 من سائقي حافلات مؤسسة المواصلات العامة ومؤسسة تاكسي دبي، في الهيئة، تقديراً لأمانتهم وحسن أخلاقهم، في التعامل مع أفراد الجمهور، وذلك بحضور أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ومنصور الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي.

ووجه معالي مطر الطاير، الشكر إلى السائقين المكرمين، على تفانيهم في عملهم، وإبرازهم الصورة الحسنة لأنفسهم، ولهيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن الأخلاقيات والسلوكيات القويمة للموظف المثالي، تنعكس دائماً بصورة إيجابية على مكان العمل، ويكون مثالاً يحتذى به بين زملائه، بشخصيته المتميزة.

وقال معاليه: نفخر بوجود موظفين بهذه الأمانة والنزاهة والأخلاق في الهيئة، إذ اختار السائقون الأربعة السلوك الصحيح، من خلال تعاملهم مع أفراد الجمهور، سواء من خلال الحفاظ على سلوك الأمانة، أو من خلال تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها، مؤكداً أن هذا السلوك، يؤكد الثقة بإخلاص وأمانة العاملين في وسائل النقل الجماعي.

مبادرات

وكان السائق فيروس جاربيداكل من مؤسسة تاكسي دبي، قد سارع لتسليم سائح نسي حقيبته في السيارة، وفيها محتويات ثمينة، بعد أن حافظ عليها من الضياع.

أما سائقو الحافلات (حسن خان وعزيز رحمان وحسين نازير)، فقد دفعتهم شهامتهم إلى تقديم المساعدة، إلى سيدة احتاجت للمساعدة في وسط الطريق، فبادروا إلى تغيير إطار مركبتها المتعطل، بعد أن اضطرت للتوقف في الطريق.

شكر

أعرب الموظفون المكرمون عن جزيل شكرهم وسعادتهم بالتكريم الخاص من معالي مطر الطاير، مؤكدين أن تكريمهم فخر لهم ولجميع العاملين في مؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة تاكسي دبي، ودافع للجميع لبذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وتحقيق السعادة لمستخدمي الحافلات العامة ومركبات الأجرة، وأن ما فعلوه يعد من صميم أخلاقهم، وضمن واجبات عملهم.

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