110 أعمدة إنارة موفّرة للطاقة في حديقة المدام العامة

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، ممثلة بإدارة الأفرع، إنارة حديقة المدام العامة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة بـ110 أعمدة موفرة للطاقة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة في توفير كافة الخدمات للمرافق والمنشآت الترفيهية والحيوية، وتلبية لبنود خطتها التنموية الملبية لاحتياجات المجلس البلدي في منطقة المدام.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة الحرص على أداء دور محوري ومهم ضمن مسؤوليتها تجاه البيئة والحفاظ عليها وأنه بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت منطقة المدام إلى واحة تنبض بالحياة، كما تشهد المنطقة اهتماماً كبيراً من قبل حكومة الشارقة .

وأوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع أنه تم تركيب وتمديد الكهرباء وأعمدة الإنارة للحديقة باستخدام 110 أعمدة إنارة ديكوري وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية.

وتم توزيعها في أماكن الجلوس وملاعب الحديقة ومنطقة ألعاب الأطفال التي تم إضافتها مؤخراً. وأضاف أن أعمدة الإنارة تعمل بنظام LED وتخفض الاستهلاك بنسبة تزيد على 40%، ويبلغ ارتفاع العمود الواحد نحو 4.5 أمتار ونصف، وبفواصل بين العمود والآخر تراعي تقارب الضوء بينهما

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