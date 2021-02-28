«الموارد البشرية» بالشارقة تحصد الآيزو في استمرارية الأعمال

المصدر: (الشارقة – البيان)

اجتازت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة التدقيق السنوي لشهادة معايير المواصفة القياسية آيزو 9001:2015 في استمرارية الأعمال من قبل شركة (BSI) محافظة على هذا الإنجاز للعام الخامس على التوالي؛ رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها قطاعات العمل الحكومي في ظل جائحة «كوفيد 19» العالمية.

وجاء ذلك بعد التدقيق على الإجراءات ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الدائرة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة، وتحسين الفرص وإدارة المخاطر، وشملت عملية التدقيق جميع إجراءات مكاتب وإدارات الدائرة.

وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن الدائرة تسعى دائماً لتطبيق أفضل المعايير الدولية في الممارسات الإدارية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أدائها خلال الأعوام السابقة، وأكد أن متانة الهيكل الإداري للإجراءات، وتطبيق أعلى مقاييس الجودة، أهلها لأن تكون جاهزة في كل الظروف، خصوصاً في الفترة التي تطلب معها العمل عن بُعد لمدة تزيد على 3 أشهر بسبب جائحة «كوفيد 19»، والتي حققت خلالها معدلات إنجاز عمل عالية، ولم تتأثر الإجراءات والخدمات المقدمة.

وتهدف الدائرة من خلال تطبيق متطلبات الجائزة والحصول عليها؛ إلى تحقيق التزاماتها المذكورة في سياستها للجودة وتعزيز إجراءات العمل، ويرسخ مكانتها كجهة تواكب المتطلبات الحديثة للأعمال.

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