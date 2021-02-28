«اتصالات».. مشاركة فاعلة عبر الحلول الرقمية المتطورة

المصدر: أبوظبي- وام

شاركت «اتصالات» في فعالية «الإمارات تبتكر 2021»، والتي تعد من أبرز الفعاليات التي تحتفي سنوياً بالابتكار، وتهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني المبادرات والأفكار المبتكرة على مستوى الدولة.

وخلال مشاركة «اتصالات» في فعالية «الإمارات تبتكر 2021» لهذا العام، نظّم «مركز الابتكار المفتوح» مجموعة من الندوات التعليمية والجلسات الحوارية المباشرة لطلاب الجامعات والتي انعقدت عن بُعد، بالإضافة إلى الجولات الاختيارية للطلاب والمسابقات، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجهات التعليمية المرموقة والشركات الدولية الرائدة ومراكز الابتكار مثل مركز ابتيك للبحث والابتكار، وإميركوم، وجامعة خليفة، وهواوي، ومايكروسوفت، وبرنامج خليفة للتمكين وغيرها.

وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: إن هذه الندوات التعليمية والجلسات الحوارية هدفت إلى تعريف الطلاب بالحلول الرقمية المتطورة، التي ترتكز على تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وأحدث ما توصلت إليه هذه التقنيات المبتكرة، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للابتكار إيماناً من «اتصالات» بأهمية إنشاء جيل مسلّح بالتقنيات العلمية وضرورة المساهمة في تأسيس الكفاءات الوطنية، ليصبحوا قادة المستقبل الرقمي.

وتفخر «اتصالات» بأنها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، والعلامة التجارية الأقوى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما كان ذلك إلا ثمرة الاستثمارات المتواصلة التي ضختها على مدى السنوات الماضية، وهي تحرص على تسخير هذا التفوق والبنية التحتية المتطورة لدفع عجلة الابتكار الشامل وخلق منصة حاضنة للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنية الجيل الخامس تماشياً مع استراتيجيتها المتمثلة بـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز