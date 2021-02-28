شرطة أبوظبي تستكشف خريطة طريق المراقبة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي أهمية دعم الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً ابتكارية للتحديات المستقبلية وتطبيقها على أرض الواقع وتزامناً مع أسبوع الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021» ابتكرت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة تذكرة لاستكشاف خريطة طريق المراقبة الشرطية الإلكترونية «السوار الإلكتروني» من خلال الباركود في التذكرة.

وأوضحت أن منهجية المراقبة الإلكترونية تعكس توجه القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز الارتباط الاستراتيجي بأهداف التنمية المستدامة (الهدف 16 - السلام والعدالة والمؤسسات القوية) واستشراف المستقبل وذلك من خلال استهدافها تقليل عدد المؤسسات العقابية والإصلاحية بنسبة 25‎%‎ من خلال التحول الرقمي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، كما تعد أول استخدام للسوار الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط ما يعزز ريادتها المؤسسية.

وأشارت إلى الأثر الإيجابي للمراقبة الإلكترونية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والبعد الاقتصادي من خلال دورها في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرار المحكومين بها في أعمالهم اليومية كالعمل والتعلم ضمن نطاق محدد، بالإضافة إلى الحماية من السلوك الإجرامي، وجاءت جائحة كوفيد ١٩ لتعزيز جهوزية قسم المتابعة الشرطية في استمرار تنفيذ الأعمال وفقاً للإجراءات الاحترازية المعنية بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين من المشمولين بالسوار الإلكتروني، ما كان لها الدور البارز في تخفيف العبء التشغيلي على المؤسسات العقابية والإصلاحية، إذ استفاد 163 نزيلاً من تطبيق المراقبة الإلكترونية بأبوظبي كبديل عن الحبس الاحتياطي عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني العام الماضي 2020، منهم 119 في أبوظبي، و30 في العين و14 في منطقة الظفرة.

وأطلقت شرطة أبوظبي مشروع المراقبة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس إذ يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للوجود بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

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