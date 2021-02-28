سيف بن زايد: أبارك لخليفة سليمان الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمعالي خليفة سعيد سليمان، بمناسبة تعيينه رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «أبارك للأخ خليفة سعيد سليمان، الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة، بتعيينه رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة حكومة الوطن الغالي».

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