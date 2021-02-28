«العدل»: إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في دبي وتوفير الخدمات إلكترونياً

المصدر: دبي ـ وام

أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات برقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أن الوزارة ماضية وفقاً لخطتها الاستراتيجية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود في رقمنة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها عبر منصاتها الإلكترونية والذكية وتسعى من خلالها إلى تلبية توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة، حيث بات اليوم توافر الخدمات الرقمية ضرورة ملحة تحتم علينا مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال فالمكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستمر في تقديم خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل جائحة كوفيد 19، على عكس المكاتب التقليدية، كما أن المعاملات الرقمية لا تستهلك وقتاً طويلاً وتقلل من العبء الإداري على المراجعين والمحامين، مما يساهم في استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل مصالح الجمهور وبذات الوقت يستفيد الموظفون من الرقمنة، في تقليل المهمات المتكررة الموكلة إليهم وتزداد سعادة المتعاملين، ويحقق الموظفون مستوى أعلى من الرضاء الوظيفي.

وأضاف النقبي أن وزارة العدل تنوي استكمال إغلاق جميع مكاتب إسعاد المتعاملين في دور القضاء واعتماد رقمنة الخدمات التي تقدمها في هذه المراكز وفقاً لخطة أعدت وفقاً لجدول زمني سيجري تنفيذه بشكل تدريجي.

وكانت وزارة العدل قد نوهت عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن توفير خدماتها عبر المنصات الإلكترونية الذكية التابعة لها سواء من خلال دخول المتعاملين إلى موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae أو تحميل تطبيقاتها الذكية عبر الـ App Store أو الـ Google Play أو عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333 وفي هذا السياق توفر وزارة العدل العديد من الأنظمة الذكية مثل نظام التصديقات الإلكتروني ونظام المحامي الذكي كما توفر إدارة تقنية المعلومات في الوزارة كذلك صفحة على موقعها الإلكتروني الرسمي مخصصة لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات في حال وجود عطل أو خلل فني في الخدمات الإلكترونية المقدمة، وذلك لتقديم الدعم المطلوب عبر الرابط الإلكتروني

https:/‏‏/‏‏www.moj.gov.ae/‏‏ar/‏‏services/‏‏helpdesk.aspx

أو من خلال التواصل مع مقدم الشكوى وذلك تمهيداً لحل مشكلته بهدف الوصول إلى إسعاد المتعامل وتسهيل مهمته واختصار الوقت والجهد.

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