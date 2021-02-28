شخبوط بن نهيان: نهج الإمارات ثابت في دعم أمن واستقرار اليمن

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة أمس الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال اللقاء نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز