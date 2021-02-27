استشاري الشارقة يكرم 13 موظفاً من كوادره

المصدر: الشارقة - البيان

كرم علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يرافقه أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في حفل نظمه المجلس، صباح أول من أمس، بمقره بعد أخذ كل الاحترازات وتباعد المسافات، 13 من موظفي المجلس من الذين تقدموا بـ 32 مقترحاً نوعياً ومجدياً، بهدف تطوير أعمالهم خلال عام 2020.

ويأتي تنظيم الحفل بمبادرة من إدارة التخطيط الاستراتيجي في المجلس بهدف إيجاد آلية محفزة لتعزيز كل الموظفين من مختلف الإدارات والأقسام العاملة في المجلس للتقدم بالاقتراحات وطرح الأفكار سعياً نحو تقديم أفضل الخدمات البرلمانية في مختلف المجالات لأعضاء وعضوات المجلس، وذلك بعد أن أوجدت الإدارة نظاماً خاصاً لتلقي الاقتراحات.

ويعتبر نظام المقترحات بالمجلس الاستشاري أحد المصادر المهمة لتحسين وتطوير الخدمات، ويعمل على تعزيز تفاعل الموظفين ومنحهم الفرصة لطرح الأفكار والمقترحات واستلام المقترحات المقدمة وتوثيقها ودراستها من قبل الإدارات المعنية والإدارة العليا والاستفادة من المخرجات.

تطوير

وقدم خلال عام 2020 ثلاثة عشر موظفاً وموظفة 32 مقترحاً، كان لها الأثر في المساهمة بتطوير الخدمات ودفع عجلة التحسين المستمر، ونتج عن تلك الأفكار الجديدة والتطويرية نتائج إيجابية ملحوظة، تضيف قيمة معنوية ومادية وتحسينية على الخدمات المقدمة، وعلى المجلس الاستشاري.

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