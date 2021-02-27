«الاتحادية للرقابة النووية» تنظم جلسات توعية

المصدر: أبوظبي- وام

نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، العديد من الجلسات التوعوية والتفاعلية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، خلال مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة، أهمية الابتكار في دعم مهمة الهيئة في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف إلى حماية المجتمع والعاملين والبيئة من مخاطر الإشعاع، وضمان الاستخدام السلمي للتطبيقات النووية.

وأضاف أن الابتكار يشكل أحد المبادئ الأساسية، منذ تأسيس الهيئة في عام 2009، لافتاً إلى أن النهج الرقابي والممارسات التي تم تطبيقها، تعد بحد ذاتها ابتكاراً، وهي قائمة على أفضل المعايير.

وأطلقت الهيئة استراتيجيتها للابتكار في عام 2019، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، حيث يعد الابتكار جزءاً أساسياً في محور «متحدون في المعرفة»، والذي يركز على بناء القدرات الابتكارية لدعم اقتصاد تنافسي.

وتهدف استراتيجية الهيئة للابتكار، إلى تطوير حلول مبتكرة للمساهمة في تحقيق رؤيتها أن تكون جهة رقابية معترفاً بها دولياً في القطاعين النووي والإشعاعي.

وركزت فعاليات الهيئة خلال أسبوع الابتكار، على دعم الابتكار في القطاع النووي، فضلاً عن عرض قصص نجاح الموظفين وألعاب ابتكارية افتراضية.

وتبنت الهيئة مؤخراً عدة مبادرات، لتعزيز ثقافة الابتكار في العمل، مثل برنامج مسرعات الابتكار، والحصول على شهادات الملكية الفكرية لأول مرة في تاريخها لأنظمتها الذكية.

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