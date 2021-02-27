شرطة أبوظبي تدشن أول دورية مبتكرة لـتعزيز الثقافة الصحية للمجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي دورية "توعية" التي تعد أول دورية تثقيف صحي من نوعها على مستوى الدولة تزامناً مع انطلاق أسبوع الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2021"، والتي تعتبر ابتكاراً في تطوير عملية التثقيف الصحي.

وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، أن إطلاق الدورية يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة بهدف تعزيز الوعي الصحي لكل المنتسبين وعائلاتهم وتعزيز ثقة المجتمع من خلال تقديم المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، كما تسهم في رفد الجهود بالتوعية والتثقيف الصحي عبر أدوات تفاعلية جديدة للوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية.

وذكر العميد خالد عبد الله خوري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، أن دورية (توعية) مجهزة بأحدث الوسائل التقنية السمعية والبصرية ومجهزة بمعدات الكشف الطبي الأولي وكل المعدات التقنية اللازمة مثل جهاز حاسوب ونظام التسجيل الذكي ببطاقة الهوية وجهاز عرض للمادة التثقيفية ومكتبة مطبوعات صحية تثقيفية رقمية، إضافة إلى مواد فنية خاصة بالتثقيف الصحي الميداني وشاشة عرض ضخمة ومقصورة خلفية مخصصة للفحوص الأولية والاستشارات الصحية وتقديم النصائح.

وأشارت العقيد ثريا علي الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات الطبية، إلى أن دورية الـ"توعية" تعتبر صديقة للبيئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في المادة التوعوية عبر مسح كود QR بالهواتف الذكية وجاهزة للعمل بمختلف المواقع وفي كل الأوقات مع إمكانية عملها على الطرق الخارجية وهي عبارة عن حافلة تثقيفية، وستشارك بفعالية في التوعية الطبية والوقائية من الأمراض بالمدارس والجامعات والمراكز التجارية.

وتحرص شرطة أبوظبي على مواصلة الجهود وفقاً لأحدث الأساليب الابتكارية والممارسات العالمية لتعزير ونشر ثقافة الابتكار المؤسسي لدعم مسيرة التميز الشرطي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

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