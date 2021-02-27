"العدل" تعلن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في دبي وتوفير خدماتها عبر المنصات الإلكترونية الذكية

المصدر: وام

أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في رقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل ان الوزارة ماضية وفقاً لخطتها الاستراتيجية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود في رقمنة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها عبر منصاتها الالكترونية والذكية وتسعى من خلالها الى تلبية توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة حيث بات اليوم توافر الخدمات الرقمية ضرورة ملحة تحتم علينا مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، فالمكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستمر في تقديم خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل جائحة كوفيد-19، على عكس المكاتب التقليدية، كما أن المعاملات الرقمية لا تستهلك وقتاً طويلاً وتقلل من العبء الإداري على المراجعين والمحامين ، مما يساهم في استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل مصالح الجمهور وبذات الوقت يستفيد الموظفون من الرقمنة، في تقليل المهمات المتكررة الموكلة إليهم وتزداد سعادة المتعاملين، ويحقق الموظفون مستوى أعلى من الرضاء الوظيفي.

وأضاف النقبي أن وزارة العدل تنوي استكمال اغلاق جميع مكاتب اسعاد المتعاملين في دور القضاء واعتماد رقمنة الخدمات التي تقدمها في هذه المراكز وفقاً لخطة اعدت وفقا لجدول زمني سيجري تنفيذه بشكل تدريجي.

وكانت وزارة العدل قد نوهت عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن توفير خدماتها عبر المنصات الالكترونية الذكية التابعة لها سواء من خلال دخول المتعاملين الى موقعها الإلكترونيwww.moj.gov.ae او تحميل تطبيقاتها الذكية عبر الـ App Store او الـ Google Play او عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333.

وفي هذا السياق توفر وزارة العدل العديد من الأنظمة الذكية مثل نظام التصديقات الالكتروني ونظام المحامي الذكي كما توفر اداره تقنيه المعلومات في الوزارة كذلك صفحة على موقعها الالكتروني الرسمي مخصصة لاستقبال اي شكاوى او ملاحظات في حال وجود عطل او خلل فني في الخدمات الالكترونية المقدمة، وذلك لتقديم الدعم المطلوب عبر الرابط الالكتروني https://www.moj.gov.ae/ar/services/helpdesk.aspx او من خلال التواصل مع مقدم الشكوى وذلك تمهيداً لحل مشكلته بهدف الوصول الى اسعاد المتعامل وتسهيل مهمته واختصار الوقت والجهد.

يذكر أن الخدمات التي كانت تقدم في مركز سعادة المتعاملين هي خدمات المحامين والمترجمين والخبراء وخدمة التصديق على المحررات الرسمية، حيث تم تحويل جميع هذه الخدمات الى خدمات الكترونية وذكية لا تتطلب حضور المتعامل الذي يمكنه الحصول على الوثيقة المصدقة الكترونيا.

ويمكن للجهات واصحاب العلاقة التحقق من التصديق برمز التحقق وان جميع هذه الخدمات تتطلب الدخول بالهوية الرقمية مما يعزز التحول الرقمي والهوية الرقمية ويضمن السرية وسلامة الإجراءات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز