جمارك دبي تتعامل مع 13.4 مليون حقيبة و8.7 ملايين مسافر في المطارات 2020

المصدر: وام

أظهرت إحصائيات حديثة أن جمارك دبي تعاملت مع 13.4 مليون حقيبة لنحو 8.7 مليون مسافر عبر 85 ألف و822 رحلة قادمة إلى مطارات دبي خلال العام 2020.

وتؤدي جمارك دبي دوراً حيوياً في تسهيل انسيابية حركة المسافرين والحقائب بشكل عام وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراءات احترازية نوعية استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة ما يدعم النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي عالمياً وترسيخ سمعة دبي عاصمة للسفر والسياحة، وبناء على التحديثات المستمرة للاستجابة لجائحة "كوفيد 19".

ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية قامت الدائرة ممثلة بإدارة عمليات المسافرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة هذا بالإضافة إلى تحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل لتسهيل انسيابية المسافرين.

وتمكنت جمارك دبي وبفضل كفاءة ضباط الجمارك ويقظتهم وبدعم من أجهزة الفحص المساندة من تنفيذ 820 ضبطية للعام الماضي منها 550 ضبطية مخدرات و107 محاضر جمركية و99 حيازة أسلحة بالإضافة إلى 64 ضبطية أخرى.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي إن الدائرة تحرص على القيام بدورها الحيوي في أداء المهام الموكلة لها بحماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم حركة السفر والسياحة وقد عملت الدائرة على تطوير قدراتها باستمرار وواكبت كافة مراحل التطور التي شهدتها الدولة مسترشدة برؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل والتخطيط السليم لتحقيق أهم الإنجازات ومواجهة التحديات.. مشيراً إلى أن إدارة عمليات المسافرين كانت على المستوى المطلوب فور عودة استئناف نشاط الرحلات بعد توقفها نتيجة الإجراءات العالمية لمواجهة الجائحة حيث تم تطبيق خطط الطوارئ واتخاذ كافة التدابير وقائية لضمان سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في الخطوط الامامية وكذلك المسافرين والعملاء.

وأضاف أن الإدارة تعمل على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة لا سميا في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تسهم في تسهيل إجراءات المسافرين في ظل التوقعات بتزايد أعدادهم خلال المرحلة القادمة مع توقعات بزيادة عدد الرحلات القادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي.

وانطلاقاً من جهودها في تسهيل الإجراءات على المسافرين وترسيخ موقع دبي الرائد في حركة السفر والسياحة الدولية أطلقت جمارك دبي تطبيق "الإفصاح المبكر الذكي" والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية ومتوفر حالياً على متجر أبل ستور وجوجل بلاي.

ويتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح عن (الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة والعملات المعدنية والأوراق النقدية بصحبة المسافر) بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى أقل من 5 دقائق كما تسعى جمارك دبي من خلال هذا التطبيق الأول من نوعه عالمياً الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى إحداث نقلة نوعية في تحقيق سعادة المسافرين والمساهمة الفاعلة في حركة مطار دبي الدولي.

ويعزز التطبيق الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق حيث يضم العديد من البيانات والتحديثات التي تهم المسافرين وما هو مصرح بدخوله للإمارات وما هو ممنوع كما يسهم التطبيق الجديد في دعم زوار معرض إكسبو 2020دبي بتسهيل مرورهم من الإجراءات الجمركية في المسار الأحمر.

ومن جانبه أشاد وليد عيسى بن درويش مدير أول مراكز آل مكتوم الجوية بالإجراءات الوقائية المتبعة وفق أعلى المعايير العالمية بشأن فيروس كورونا في مطارات دبي وعمليات التحديث والتوعوية المستمرة والأجهزة الحديثة في الكشف عن الفيروس وكذلك التعاون بين الجهات المعنية والدوائر والمؤسسات العاملة في المطار.. مؤكداً أن هذه الإجراءات لضمان سلامة كافة العاملين في المنافذ الجمركية وإبقاء عملية السفر آمنه.

وقال إن الدائرة وبشكل عام ومع تفشي فيروس كورونا عالمياً وما تبعه من إجراءات احترازية قامت بتنفيذ استراتيجية تتبع أفضل البروتوكولات والممارسات لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بما يضمن ريادة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات الوباء حيث تم عقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء الاستراتيجيين لبحث آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتمكين المسافرين من إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي.

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