دبي تمدد العمل بالتدابير الوقائية الحالية إلى مطلع رمضان

المصدر: دبي - البيان

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري.

واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل 2021، وتحديداً حتى مطلع شهر رمضان المبارك. وأكدت اللجنة أهمية المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وأن التصدي لجائحة «كوفيد 19» يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية. وفي ضوء القرار الجديد، سيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، وتشمل:

الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

كما ستكون الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهي في دبي. إضافة إلى مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق بروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية.

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