حمدان بن محمد: تستاهل السلامة أبو سلمان

المصدر: (دبي ـ البيان)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالسلامة ونجاح العملية الجراحية التي أجراها، مؤخراً، متمنياً سموه للأمير محمد بن سلمان أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يديم على الشعب السعودي المجد والعز والخير. وقال سموه عبر «تويتر»: «خطاك الشر يا بو سلمان.. ونحمد الله على سلامتكم.. أدام الله عليكم الصحة والعافية.. وأدام على شعبكم المجد والعز والخير».

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهنئة للأمير محمد بن سلمان بنجاح العملية الجراحية. وقال سموه عبر «تويتر»: «نحمد الله على سلامة أخي الأمير محمد بن سلمان بعد عملية جراحية ناجحة.. أدام الله عليه الصحة والعافية.. تستاهل السلامة يا أبو سلمان».

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