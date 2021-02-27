حمدان بن محمد: من مثلك يا قائدنا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، جانباً من المرحلة السادسة لطواف الإمارات التي أقيمت أمس في دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الفعالية طواف الإمارات، المكان أحد أهم الشوارع الحيوية في دبي، من مثلك يا قائدنا؟» وأرفق سموه التغريدة بصور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء تحيته للدراجين وهم يمرون عبر أحد الشوارع الحيوية بدبي.

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