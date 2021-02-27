شرطة أبوظبي تعقد الملتقى الافتراضي للابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي للابتكار الشرطي لعام 2021، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، بالتعاون مع أكاديمية ربدان

ويأتي انعقاد هذا الملتقى الافتراضي إيماناً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأهمية تعزيز الشراكات مع كل المؤسسات ومختلف شرائح العمل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بدعم الابتكار الشرطي لضمان استدامة الاستقرار والأمن في إمارة أبوظبي.

استشراف

وأشار المقدم دكتور مصعب عمير الشرياني مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة أبوظبي إلى أن هذا الحدث الوطني الذي يهدف لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما يعزز مكانة الدولة على خارطة الابتكار العالمي.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة ونهج إداري لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وفق خطط واستراتيجيات طويلة المدى وواضحة المعالم، أثمرت في تربعها على المركز الأول عربياً و34 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 متقدمة مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر عن عام 2019 وحافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية، وذلك للعام الخامس على التوالي.

كما تطرق نيجل لويد، المحاضر في مهارات القيادة والابتكار الشرطية بأكاديمية ربدان إلى أهمية الابتكار باعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجيات التنموية للحكومات والمؤسسات الخاصة وأداة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف والأولويات لجميع المؤسسات.

ابتكارات

واستعرض النقيب محمد جاسم الحوسني، رئيس قسم الابتكار أبرز الابتكارات التي تم تنفيذها في شرطة أبوظبي لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومنها: منظومة المدينة الآمنة للحد من انتشار فيروس كورونا بنسبة 98% بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ابتكار الكبسولة الحاضنة لنقل الأمراض المعدية، وهو نظام عزل صحي متكامل لنقل الأشخاص المصابين بأمراض معدية عبر الإسعاف الجوي، ومبادرة لأجلك يا وطن، وذلك من خلال استخدام قنوات وأدوات مختلفة لرفع مستوى وعي المجتمع وإشراكهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز