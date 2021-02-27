محمد بن راشد: إذا اقتنعت بمشروع 100 % لا أتوقف عن تنفيذه

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحماس ضروري لمساندة الدولة ومشاريعها ورؤيتها.

مشيراً إلى أن سموه لا يعمل بمفرده، حيث لديه فرق عمل ومجموعات من الشباب الذين يقومون بالأعمال الرائدة.

وقال سموه في فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» ضمن وسم «ومضات قيادية»: «بالطبع متحمسين إزاء ما قام به آباؤنا ووصلوا إليه، ودورنا صغير بالنسبة لهم.. لا بد أن نكون متحمسين لتكون للبلد مساندة مطلوبة.. إذا قالوا محمد بن راشد اللي هو يشتغل، محمد بن راشد فرد واحد ونحن مجموعات، عندنا فرق عمل وشباب يقومون بالأعمال.. حنا كقيادة وكرؤية.. ما يطلع مشروع أو فكرة إلا إذا اقتنعت بها 100% وإذا اقتنعت لا أتوقف».

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