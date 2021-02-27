«الصحة»: الفوز بـ«أفضل آلية عن بعد» يعزز الثقة بكفاءة الأداء

المصدر: دبي - وام

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الابتكار عن فئة «أفضل آلية عن بعد» لخدمة الاستشارة الطبية «عن بعد» مع أطباء خارج الدولة ضمن برنامج الأطباء الزائرين وذلك خلال مؤتمر «الإمارات تبتكر» الافتراضي، الذي عقد بجناح الاستدامة في معرض «إكسبو 2020 دبي» يعتبر إنجازاً جديداً للوزارة يرسخ ثقافة الابتكار ويعزز الثقة بكفاءة الأداء.

ويمثل ترجمة واضحة للإستراتيجية الوطنية للابتكار، ضمن حزمة المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية والتي تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في المرافق الصحية للتصدي لجائحة «كوفيد-19».

استمرارية الأعمال

وأشار إلى أن إستراتيجية الوزارة من إطلاق برنامج الأطباء الزائرين بالرغم من ظروف «كوفيد-19» أثبتت جدواها من خلال الاستشارة عن بعد مع أطباء خارج الدولة حيث تأتي تأكيداً على استمرارية الأعمال والخدمات برؤية مبتكرة.

وكان الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسلم الجائزة بحضور الدكتور سلطان الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين.

وأعرب الدكتور السركال عن حصول الوزارة على الجائزة والتي تمثل تتويجاً لنجاح المشروع المبتكر وتمكين المرضى من الحصول على الخبرات الطبية للاستشاريين بالاستفادة من البنية التقنية المتقدمة التي توفرها الوزارة من خلال الاستعانة بالتطبيقات الطبية في الهواتف الذكية والأدوات المدعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتخفيف آلام المرضى وتحسين جودة حياتهم.

بدوره أوضح الدكتور سلطان الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين أن الفوز بالجائزة مستحق بجدارة نظراً لما حققته خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة منذ إطلاقها في استقطاب الخبرات العالمية من ذوي التخصصات الطبية الأكثر طلباً خلال المرحلة الحالية لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية بما يتناسب مع الإجراءات الإحترازية مع التأكيد على مواصلة الخدمة بدون انقطاع وبكفاءة تلائم المعايير المعتمدة.

وتهدف خدمة الاستشارة الطبية عن بعد مع أطباء خارج الدولة ضمن برنامج الأطباء الزائرين إلى مساعدة المرضى والأطباء في الحصول على استشارة ثانية عند الحالات الحرجة حيث تتوفر الخدمة التي تشمل جميع التخصصات في 16 مستشفى تابع للوزارة.

وتعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية تسهم في الوصول إلى خبرات الأطباء خارج الدولة بالاتصال المرئي، حيث يستفيد منها مواطنو الدولة من خلال زيارة إحدى المنشآت الصحية للوزارة ومراجعة الطبيب في العيادة، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة والتكيف مع الإجراءات الاحترازية والوقائية في المرافق الصحية.

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