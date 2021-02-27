مشاركون: «آيدكس ونافدكس 2021» نجاح جديد للإمارات

أثنى مسؤولون في شركات دفاعية وعسكرية محلية وعربية وعالمية على نجاح معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» الدوليين.

واللذين عقدا تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسط مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم رغم التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، بفضل رؤى القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز مسيرة السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال المسؤولون لــ «البيان»: إن نجاح المعرض في دورة هذا العام يشكل نجاحاً جديداً في جهود دولة الإمارات الدؤوبة التي امتدت خلال السنوات الماضية منذ الدورة الأولى للمعرض.

موضحين أن المعرض مثّل منصة مهمة للشركات لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

جهود

وأشاد المسؤولون بجهود دولة الإمارات في التنظيم الاستثنائي للمعرض بما يؤكد الجاهزية التامة التي تتمتع بها الدولة لاستضافة وتنظيم مثل هذه الأنواع من الفعاليات الدولية، ونجاحها في استقبال العالم من جديد والترحيب بهم رغم ظروف الجائحة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

منتجات وطنية

وقال خالد أحمد الزعابي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «نمر»: إن معرض «آيدكس» حقق نجاحاً كبيراً رغم الظروف الصعبة بسبب جائحة «كورونا»، حيث نجحت الشركات الوطنية وأيضاً الإقليمية والعالمية في استعراض أبرز منتجاتها العسكرية والدفاعية وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف الزعابي إن معرض «آيدكس» يعد فرصة كبيرة لعرض منتجات الشركة، واطلاع العالم على آخر التطورات التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية والعسكرية الإماراتية، متوقعاً مزيداً من النجاح والتقدم للمعرض في دوراته المقبلة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي في شركة «كراكال» المتخصصة بتصنيع الأسلحة الخفيفة: إن معرض «آيدكس» حقق نجاحاً كبيراً مع نجاح الشركات الوطنية في إظهار قدراتها التصنيعية في المجال الدفاعي. وأضاف العامري إن الشركات الوطنية في مجال الدفاع حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة وأصبحت منافساً لنظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي.

إقبال كبير

وقال معتز الساحلي، المدير العام لشركة «حافلات للنقل»، إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» نجحا في تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية والعسكرية الإماراتية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المعرض يرسخ مكانة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً وجهة رائدة في تنظيم المعارض وتأسيس الاستثمارات الاستراتيجية.

وأضاف الساحلي إن أهم ما يميز «آيدكس» هذا العام هو اهتمام الدولة بأمن وسلامة جميع الزوار من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن المعرض يعد بمثابة منصة عالمية لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الدفاع وتوفر للعارضين والمشاركين بيئة أعمال مثالية للعرض والاطلاع على أحدث الصناعات العالمية، فضلاً عن كونه ملتقى لصناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية.

معرض حي

وقال جاي ليتل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كولينز إيروسبيس، كانت مشاركتنا في أول معرض حي للدفاع في منطقة الشرق الأوسط منذ تفشي الجائحة ناجحة، وهذه هي المرة الأولى أيضاً التي تشارك فيها «ريثيون تكنولوجيز» منذ تأسيسها العام الماضي.

ثقة العالم



وأكد الدكتور محمد المليجي خبير التطوير والجودة في جولدن جروب، أن إقامة معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في هذا التوقيت والإقبال الكبير عليهما يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات.

وأضاف أن القيادة الرشيدة اختارت التوقيت المناسب، كما قامت اللجنة المنظمة بجهود كبيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية جموع المشاركين والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وأكد وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سكيور لاند كوميونيكيشنز» لدى إيرباص، أن حكومة الإمارات قامت بجهد كبير لإخراج الفعاليات بصورة مشرّفة أبهرت الحضور من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الشركة استفادت من مشاركتها في المعرض لاستعراض منتجاتها وتسليط الضوء على مجموعة الحلول والمنتجات المتنوعة.

وقال برنارد دن، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن معرض آيدكس يُعد أكبر معرض دفاعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكان بمثابة فرصة جيدة لنا لعرض منتجاتنا وخدماتنا لدعم المتطلبات الأمنية والدفاعية في المنطقة.

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