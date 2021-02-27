الشركات الوطنية تنافس العالمية في صناعة الملابس العسكرية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

شهد معرض «آيدكس 2021» منافسة بين الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الملابس العسكرية وأجهزة الحماية، ونظيرتها الأجنبية، حيث شهد المعرض مشاركة واسعة للشركات الوطنية المصنعة للملابس العسكرية بمختلف أنواعها.

وتنافست الشركات في استعراض جودة ملابس القوات البحرية والبرية والجوية، إضافة إلى السترات الواقية من الرصاص، وملابس مكافحة الشغب والمناظير، وأجهزة كشف الألغام، وظهر التميز الواضح للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال مع تزايد فرص التوصل إلى صفقات وعقود مع الوفود العسكرية العربية والخليجية مع انتهاء المعرض.

توريد الملابس

وأكدت سامية البيب مديرة شركة الضنية رويال التجارية الإماراتية تعمل بالتجارة العامة، أن المعرض شهد منافسة قوية بين الشركات المنتجة للملابس والمستلزمات العسكرية.

وأوضحت أن شركة الضنية رويال التجارية تتعامل مع معظم المؤسسات داخل الدولة وخارجها مثل الجهات العسكرية، الوزارات والمؤسسات الخاصة كذلك.

وأضافت أن الشركة تقوم بإنتاج وتوريد الملابس والأزياء العسكرية للشرطة والجيش أو الجمارك والدفاع المدني. وأكدت أنه يتم تحديد أنواع الأقمشة حسب المواصفات المطلوبة من العميل.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل كذلك على تصنيع وإنتاج الأحذية بمختلف أنواعها الجلدية والرياضية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والملابس الطبية بمختلف أنواعها للجهات الصحية والمؤسسات العسكرية، وكذلك المنتجات المعدنية والأكسسوارات مثل شارات وعلامات.

ضد الرصاص

وأكد فينوسلاف نيكولوف مدير المبيعات العالمية في شركة مارس آرمور البلغارية، أن الشركة متخصصة في إنتاج سترات مضادة للرصاص لتلبية احتياجات الجيوش والشرطة والأمن الخاص وأمن السجن، وكذلك شركات الأمن الخاصة والبنوك من السوق المدني.

وأوضح أن الشركة استعرضت منتجاتها المصنوعة من مواد عالية الجودة وخاصة السترات ضد الرصاص من ماركة مارس آرمور المتميزة بخفة الوزن، ويمكن ارتداؤها بشكل مريح تحت القميص أو الجاكيت أو فوق الثياب.

وأضاف أن منتجاتنا الواقية من الرصاص والأسلحة البيضاء تستجيب لجميع مستويات الخطر حسب أحدث المعايير الأمريكية والألمانية والبريطانية، ويتم اختبارها المنتظم في المختبرات البالستية الدولية المعتمدة.

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