«أرمورد جروب» تطلق شاحنة «بات يو إم جي» في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي – البيان

أطلقت شركة أرمورد جروب، المتخصصة في توفير العربات المدرعة، أحدث عرباتها لعمليات إنفاذ القانون والعمليات العسكرية الخفيفة، وهي شاحنة بات يو إم جي، في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس).

وقام فريق الأبحاث والتطوير بشركة أرمورد غروب بتطوير السيارة الجديدة، وهي إصدار جديد مختلف من حاملة الأفراد المدرعة «بات يو إم جي»، وذلك بهدف توفير مركبة ذات سعة حمولة أعلى وتخفيف الوزن على السيارة الأساسية.

وتستطيع عربة «بات يو إم جي» ذات المواصفات القياسية، المدرعة حتى مستوى الحماية 2 وفق الاتفاقية المعيارية للناتو، أن تحمل 4 ضباط بكامل عتادهم (2 + 2 في مقاعد فردية) وهي مزودة بمقعد للرامي على رافعة مقصية لتمكينه من الوصول إلى برج الرشاش الدوار بزاوية 360 درجة. وبفضل طاقة حمولتها البالغة 4.5 أطنان، يمكن لهذه العربة أن تحمل كمية كبيرة من المعدات في عنبر الشاحنة الخلفي.

وتعد عربة «بات يو إم جي» مركبة ذات قدرة عالية بزوايا اقتراب وانطلاق حادة، وقدرات عالية على الطرق الوعرة والمعبدة، وهي مصممة لحماية الأفراد في ظروف العمل الخطرة.

وبطرح عربة «بات يو إم جي»، تضيف شركة «أرمورد جروب» خياراً جديداً إلى مجموعة عرباتها الشاملة فعلاً، والتي يعرض بعضها في معرض آيدكس. وتعرض شركة أرمورد جروب في جناح الإمارات العربية المتحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، سيارة تويوتا لاندكروزر 200 المعتمدة وفقاً لمعيار العربات المدرعة VPAM VR7، وغرفة الحرس Guardroom التي توفر الحل الأنسب للنشر السريع لنقاط التفتيش، إضافة إلى عربة مكافحة الشغب «بات يو إم جي» والعربة المدرعة الأصغر تيرير LT-79.

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