«قانونية استشاري الشارقة» تطّلع على 16 رداً من جهات حكومية حول شكاوى سابقة

المصدر: الشارقة - البيان

اطلعت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح أمس، على 16 رداً من قبل الجهات الحكومية التي أحيلت إليها الشكاوى بوصفها الجهات المختصة.

وتباحثت اللجنة في ردود الجهات الحكومية في تلك الشكاوى السابقة الواردة للمجلس وأقرت إخطار أصحاب الشكاوى بتلك الردود.

ترأس الاجتماع الذي عقد، صباح أمس الأول، الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره عبد الله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وخليفة محمد بوغانم، ومحمد علي جابر الحمادي، ومحمد صالح آل علي بجانب حضور عبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في 71 شكوى واردة إلى المجلس ومحالة من رئيس المجلس إلى اللجنة لدراسة وإبداء الرأي القانوني بشأنها واتخذت اللجنة قراراتها بشأن تلك الشكاوى من حيث إحالتها عدداً منها إلى الجهات الحكومية المختصة للاطلاع على رأيها حول مضمون تلك الشكاوى وإنهاء عدد منها.

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