200 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لدعم طالبات «كلية الأم والعلوم الأسرية» بعجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

قدم بنك دبي الاسلامي 200 ألف درهم مساهمة لقسم دعم الطالبات بالكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، وذلك يصب في إطار العمل الإنساني، وللتخفيف عن الأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة واللائي لديها طالبات يدرسن بالكلية حتى لا يتعثرن دراسياً، وبالتالي إكمال مسيرتهن التعليمية دون تحديات وصعوبات تذكر حتى يتخرجن.

وأكد الدكتور خليفة الشعالي، مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، أن ذلك التبرع سوف يساهم في تسديد الرسوم الجامعية للطالبات اللائي لم يتمكن من تسديدها، وسوف يخفف عن أسرهن الكثير.

مبيناً أن بنك دبي الإسلامي يولي فئة الطلبة اهتماماً كبيراً، ويحرص على تذليل الصعاب التي تواجههم – خاصة – المادية منها، حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم وتحقيق نتائج جيدة تشرف أهاليهم دون أية معوقات قد تؤثر في مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال تسديد كافة الرسوم الدراسية المترتبة على الطلبة المواطنين والمقيمين في الجامعات.

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