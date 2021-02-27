مشاركة واسعة في الفعاليات الابتكارية لـ«كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» الذي أقامته الهيئة في الفترة من 21 فبراير ولغاية 25 فبراير.

ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، بنجاح وسط مشاركة واسعة من المعنيين، وذلك في إطار التزامها تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم، وحرصها على جعل الابتكار الحكومي عملاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية وحكومية راسخة. وتضمن أسبوع الهيئة للابتكار مجموعة من الفعاليات الافتراضية والأنشطة المقامة في خيمة الابتكار.

وينسجم «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» مع مساعي الهيئة لترسيخ ثقافة الابتكار، ومسيرتها المتواصلة نحو الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وبناء مستقبل مستدام، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

واشتمل أسبوع الهيئة للابتكار على مؤتمر «المستقبل المقبل» الافتراضي بمشاركة نخبة من المتحدثين والمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين، وهاكاثون هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي تحت شعار «تجربة رقمية عالمية ومستدامة» بمشاركة موظفي الهيئة.

كما استعرضت مختلف قطاعات الهيئة ما يزيد على 30 مشروعاً جديداً مبتكراً. إضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة أكثر من 20 ورشة عمل افتراضية متخصصة في التقنيات المستقبلية بمشاركة أكثر من 1000 موظف وطالب.

الفضاء والروبوتات

واستعرضت الهيئة أبرز ابتكاراتها المعتمدة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، لتوفير حلول ومشاريع ومبادرات وخدمات ذكية متطورة في مجالات الفضاء والأمن السيبراني والروبوتات والطائرات من دون طيار والألواح الشمسية الكهروضوئية والشبكات الذكية والطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة وأنظمة الصحة والسلامة المهنية وغيرها.

وكشفت الهيئة عن برنامج الفضاء «سبيس دي» الذي يهدف إلى إطلاق قمر اصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الهيئة من خلال دعم الصيانة الوقائية لشبكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى مراقبة الشبكات والتحكم فيها بمرونة ورشاقة. ويتيح البرنامج أيضاً الاستجابة الفورية لتأثيرات الطقس في البنية التحتية الخاصة بالطاقة وتحلية المياه.

وسلطت الهيئة الضوء أيضاً على الابتكارات التي أسهمت في مواصلة الهيئة عملها كالمعتاد وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاعتمادية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19).

وكذلك استعرضت الهيئة نظام الرصد والكشف الآلي للألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام الطائرات من دون طيار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وحلول علم الحركة المجردة (كينماتيكا).

وأفردت الهيئة مساحة كبيرة للابتكارات المتعلقة بالشبكات الذكية، ومنها مبادرة الجيل القادم من عمليات الشبكات الذكية لتحسين الرصد الاستباقي لحالات الانقطاع في الإمداد وفقدان الضغط في شبكات توزيع المياه من دون الحاجة لقياس الضغط.

كما ألقت الضوء على أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وزيادة مخزونها في شبكة نقل الطاقة؛ وبرنامج لتحسين تغذية أنظمة التوزيع الشعاعية لتقليل فقدان الطاقة.

ومشروع لتعزيز إدارة أصول الأمن السيبراني من خلال توفير عرض موحد يضم جميع أصول الهيئة والمستخدمين ونقاط الضعف ودمجها في الحلول الحالية المتعلقة بإدارة وأمن الأصول لضمان حماية بيئة الهيئة؛ ولوحة تحليل بيانات ذكاء الأعمال التي تتيح للإدارة الحصول على بيانات ومعلومات شاملة، إضافة إلى مؤشرات الأداء لتحسين سرعة وجودة اتخاذ القرارات.

وكذلك عرضت الهيئة «مرزاب الأنابيب» الذي يعمل بنظام ذكي من خلال أنابيب تعرّف عن نفسها في حالة حدوث أي تسرب للمياه، إذ تتم إضافة مادة خاصة في الأنابيب من الخارج تتفاعل مع المياه في حال حدوث التسرب، ويتم إرسال تنبيهات من الأنبوب إلى جهاز التحكم في نظام جمع ومراقبة البيانات (سكادا).

هاكاثون افتراضي

وقدم موظفو الهيئة في هاكاثون هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي أفكارهم المبتكرة حول تعزيز التجارب المستقبلية للتصدي للجوائح والتحديات المستقبلية وتوفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية، إضافة إلى طرح ابتكاراتهم المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات الصديقة للبيئة.

وكذلك أقامت الهيئة مجموعة من ورش العمل الافتراضية حول منصة «أفكاري» التي تهدف إلى تشجيع الإبداع والابتكار بين موظفي الهيئة، إلى جانب سلسلة من الجلسات النقاشية الافتراضية المتخصصة، التي تناولت جملة من المواضيع والمحاور المتنوعة ومنها: «الذكاء الاصطناعي لإدارة دورة حياة المباني»، «ما البنية المؤسسية؟»، «استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لبيانات أمن الشبكات».

«مايكروسوفت تيمز»، «تصميم تجربة ورحلة المتعامل على القنوات الرقمية»، «استخدام البيانات وتحليلاتها لقيادة التغيير»، و«إدارة ممتلكات أمن الشبكات»، «الأتمتة الروبوتية (مبادرة التعلم الذاتي)»، «استخدامات الأتمتة الروبوتية في أمن المعلومات»، «اتجاهات تقنيات المستقبل والتحول الرقمي»، «الاختراقات الأمنية وأتمتة عملية الرصد» والعديد غيرها.

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